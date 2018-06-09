Зачем Президенту Украины стратегические исследования

Рассмотрим опыт США – единственной общепризнанной супердержавы мира... Пока власть служит средством, чтобы брать взятки и откаты, – стратегические исследования обречены быть одной из PR-технологий...

Многим украинцам известно, что Виктор Ющенко, завершая период своего пребывания на посту Президента Украины, принялся настойчиво продвигать в народные массы проект собственной Конституции Украины. Согласно соответствующему указу было развернуто всеукраинское обсуждение данного документа, обобщать результаты которого был призван Национальный институт стратегических исследований (НИСИ).

На протяжении 2008–2009 годов, когда автор работал в этом учреждении, подчиненном главе государства, на должностях в отделах стратегий развития политической системы и стратегий развития гражданского общества и противодействия коррупции, ему, к сожалению, не приходилось слышать о масштабном привлечении НИСИ к разработке самой президентской Конституции Украины. Поэтому остается надеяться, что люди из окружения Виктора Андреевича, которые выполняли эту судьбоносную для него миссию, в свое время хорошо учились в вузах и получили настоящие дипломы.

И вот только теперь, ближе к выборам, пришла очередь вспомнить о существовании в государстве вышеуказанного института, который получил «стратегическое» поручение от Президента Украины: представить ему обобщение «отзывов с мест» относительно спущенного «сверху» проекта. Такая подчеркнуто вторичная роль «сводного отдела» при президентской канцелярии, отведенная сегодня структуре, где сконцентрирован, без преувеличения, уникальный по своей комплексности интеллектуальный потенциал Украины, на наш взгляд, может свидетельствовать о месте стратегических исследований в понимании высшего руководства государства.

Для предотвращения чего-либо подобного в будущем попробую доходчиво объяснить, что же вообще означает термин «стратегические исследования», какую роль они играют в государственном управлении ведущих стран мира, в частности нашего заокеанского стратегического партнера, и как должны служить Украине.

Кое-что о стратегических решениях Стратегические исследования во многих странах мира являются основой для принятия стратегических решений – решений высшего руководства, которые определяют главные направления развития государства.

Стратегическим решениям присущи исключительная мера ответственности и самый высокий уровень рисков. Среди характеристик стратегических решений выделяют, прежде всего, уникальность, ведь условия и решаемые проблемы почти никогда не повторяются и часто не имеют аналогов в прошлом. При анализе любой проблемы необходимо всегда учитывать очень широкий спектр параметров и множество противоречивых критериев выбора приемлемой альтернативы решения. При этом бывает весьма сложно прогнозировать последствия реализации самих альтернатив. Также часто возникают трудности поиска компромисса между личными и ведомственными интересами тех, кто принимает стратегические решения.

Большинство проблем, которые ставятся перед аналитиками, чрезвычайно сложны и требуют для своего решения предварительных исследований, специальной информации и длительного времени, которое им не всегда отпущено. Кроме того, даже самый квалифицированный аналитик не может быть специалистом по всему кругу вопросов.

Имея дело с такими непростыми обстоятельствами, следует в то же время обеспечивать высокое качество, обоснованность и легитимность принятых главой государства решений. Это может быть достигнуто лишь при наличии своевременной, полной и достоверной информации о событиях в стране и мире и тщательной подготовке решений.

Потому для осуществления своей повседневной деятельности аналитикам стратегических направлений необходима регулярная информационно-аналитическая поддержка. Она охватывает своевременную доставку текущей информации, справочную информацию от соответствующих ведомств и аналитические исследования по актуальной проблематике ведомственных, академических и независимых научных организаций или отдельных ученых.

Аналитические институты и управление государством

Рассмотрим опыт США – единственной общепризнанной на сегодня супердержавы мира. Исследователи истории аналитики сходятся в том, что ее подъем до такого статуса во многом состоялся с помощью государственных и не государственных аналитических центров. Результаты их исследований широко использовались всеми органами государственной власти и имели высокий уровень эффективности именно благодаря стратегическому уровню предложенных решений, виденью развития страны на несколько лет вперед.

Примером правильной организации работы аналитических институтов по разработке стратегических решений, аналитической поддержке высших органов государственной власти может быть подход, который успешно применяется в США. Он предусматривает скоординированное сочетание интеллектуальных усилий мощных «мозговых центров», образованных как в самих государственно-управленческих структурах, так и в среде гражданского общества.

Так, аналитический Фонд «Наследие» (Heritage Foundation), который все свои исследовательские и аналитические работы распространяет среди членов Конгресса США и высших государственных чиновников, в 1980 году представил Президенту США Рейгану масштабный 20-томный труд. План действий под названием «Мандат на лидерство» содержал подробное обоснование комплекса мер для применения во всех сферах деятельности администрации Рейгана, которая в конечном итоге оказалась одной из самых успешных в новейшей истории. Ко второму сроку его президентства была подготовлена следующая часть плана – «Мандат на лидерство-2». Оба «Мандата» были настольными книгами в администрациях Рейгана и Буша-старшего. А за несколько недель до вступления Буша-младшего на высокий пост президент Фонда «Наследие» Эдвин Фолнер вручил руководству Республиканской партии тяжелый том (376 страниц) программы действий – «Приоритеты для Президента».

Поставим риторический вопрос: получали ли все Президенты Украины вместе с булавой подобные всеобъемлющие научно-прикладные труды, где бы на высоком интеллектуальном уровне излагался план действий лидера нации? И проблема не в том, что, например, специалисты Национального института стратегических исследований не смогли бы справиться с такой задачей. Коллектив учреждения имеет достаточную квалификацию для выработки путей решения вопросов любого уровня сложности в части стратегий развития всех сфер жизни Украины.

Проблема в самом отношении наших властных структур к аналитическому обеспечению своей деятельности как к чему-то второстепенному, пригодному лишь для констатации фактов, приукрашения действительности в канун выборов и внесения предложений, которые вовсе не обязательно учитывать даже при условии их целесообразности. Поэтому говорить о реальном влиянии настоящих обстоятельных аналитиков (преимущественно не тех, кто часто появляется в СМИ) на управленческую деятельность государства пока еще, к сожалению, не приходится.

Вспомним конец 2008 года, когда Украина стала ощущать последствия мирового финансового кризиса. Тогда Секретариат Президента Украины широко разрекламировал меры по сокращению своих расходов. Причем не шла речь об экономии денег на автомобили, содержание резиденций, представительские мероприятия и тому подобное. Зато с гордостью сообщалось о самом радикальном сокращении, проведенном в Национальном институте стратегических исследований (НИСИ): из 317 осталось всего 217 должностей. Конечно, на ком же еще можно сэкономить, как не на специалистах? При этом тогдашний глава Секретариата Президента Балога, руководствуясь неизвестно какой логикой, заявлял, что такое сокращение штатов позволит «значительно повысить эффективность работы и принесет ощутимый позитивный результат». Чтобы проиллюстрировать недальновидность таких утверждений, достаточно одного примера. Среди ликвидированных тогда подразделений НИСИ оказался и его крымский филиал. Вряд ли это сегодня помогает Президенту Украины в определении его позиции относительно актуальных вызовов, связанных с развитием общественно-политической ситуации на полуострове.

Чтобы опять почувствовать разницу в понимании важности стратегической аналитики, вернемся в США, но теперь – к аналитическому обеспечению деятельности тамошнего Совета национальной безопасности. Характерным признаком построения аналитической работы в этой президентской структуре является иерархичность анализа. Своеобразная аналитическая пирамида опирается на 40 профильных комитетов, которые обеспечивают первичной информацией междепартаментные группы. Они, в свою очередь, отбирают важнейшие сведения, которые передаются в группу старших аналитиков. Отфильтрованные и проработанные ими данные попадают в группу стратегов. И только их рекомендации ложатся на стол Президента США. Такой подход дает возможность, охватив максимально широкий круг тематической информации, поэтапно выделить самое главное, необходимое для принятия определенного решения. Ни один из важных факторов не остается вне поля зрения.

Для полноты картины рассмотрим состояние аналитического обеспечения законодательной ветви власти США – Конгресса. В составе библиотеки Конгресса функционирует автономный подраздел – Исследовательская служба Конгресса, где работают свыше 700 постоянных сотрудников. Ключевым подразделением и ядром самой службы является сектор главных специалистов, состоящий из 25 экспертов в разных сферах, квалификация которых признана в национальном масштабе. Зарплата каждого из них равна приблизительно окладу конгрессмена. Как видим, на мозгах американцы не экономят.

Исследовательская служба готовит как справочные, так и преимущественно аналитические материалы, для подготовки которых нужны более квалифицированные специалисты и ученые, чем в обслуживании комитетов Конгресса. Исследовательская работа концентрируется на так называемых «главных направлениях» законотворческой деятельности, которые определяются ежегодно и пересматриваются в ходе работы. В научно-аналитической деятельности Исследовательской службы Конгресса весомое место занимает подготовка докладов по запросам Конгресса, его комитетов, правительства (в США его, как известно, возглавляет Президент – руководитель другой ветви власти). Также часто выдвигаются собственные инициативы от самой службы в части анализа наиболее актуальных проблем политико-экономической и правовой жизни, законодательной практики страны. Общая стоимость информации, изложенной в аналитических трудах Исследовательской службы Конгресса, оценивается экспертами рынка интеллектуальной собственности в более чем миллиард долларов США.

Стратегические исследования: миссия для Украины

Нашему государству предстоит еще много поработать, чтобы приблизиться к лучшим образцам построения аналитической деятельности, направленной на обеспечение качественного государственного управления. К сожалению, в сегодняшней Украине для назначения на важную государственную должность или включения в депутатские списки не обязательно обладать особенными умственными способностями, но очень нужно быть «чьим-то человеком» и преданно служить его интересам, обычно не совпадающим с государственными. Доминирование таких кадров в нынешней власти приводит к ее неуклонной деградации. Те, кто запрограммирован лишь «решать вопрос» на «хлебных местах», вряд ли будут заботиться о стратегии для будущего.

Становится очевидным, что Украина остро нуждается в интеллектуализации процесса осуществления власти на всех уровнях. Средством для достижения этой цели является стратегическая аналитика в ее современном понимании, изложенном выше. Именно она должна сыграть роль «предохранителя от дураков», которые волей обстоятельств могут получить полномочия влиять на судьбу украинского народа. Когда каждое управленческое решение, которое может быть отнесенно к разряду стратегических, в первую очередь на уровне Президента Украины, Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти, в обязательном порядке будет опираться на комплекс предварительно проведенных стратегических исследований, тогда исчезнет вероятность разрушительных последствий необоснованного шага кормчего.

Практическому воплощению предложенной идеи мог бы положить начало Национальный институт стратегических исследований (НИСИ), бесспорно, при наличии консолидированной воли политической элиты Украины. Ведь усиление роли учреждения в системе государственного управления, потребует коррекции законодательства и согласованности президентских и правительственных актов. Если сегодня научно-аналитический потенциал НИСИ почти не задействован в процессе принятия стратегических решений, то при условии реализации нового курса на интеллектуализацию государственного управления в Украине, открываются значительные перспективы для его эффективной деятельности.

Прежде всего речь идет о качественном оперативно-аналитическом сопровождении деятельности руководства государства. Но это возможно лишь на основе постоянного научного изучения состояния определенной проблематики, для чего требуется мониторинг информационных ресурсов всех структур государственной власти и общественных институтов страны. Они должны быть включены в информационную систему НИСИ. Это значит, что должна предоставляться возможность беспрепятственного доступа сотрудников НИСИ к соответствующим базам данных, архивам, библиотекам и текущим документам всех министерств, ведомств, служб и других организаций.

Чрезвычайно важно также обеспечение концептуального единства направлений государственной политики. То есть необходимо, чтобы те общегосударственные нормативно-правовые акты, которые определяют принципы (основы) государственной политики во всех сферах жизни Украины (стратегии, концепции, программы и тому подобное), не принимались без инициативы, обоснования или согласования со стороны НИСИ.

Особого внимания требует система стратегического изучения общественного мнения населения Украины. В настоящее время ее фактически не существует, ведь частная социология всегда ориентируется на узкие потребности заказчика. А для государственного управления следует постоянно иметь собственные корректные данные. Поэтому в структуре НИСД стоит образовать государственную социологическую службу, которая бы отражала реальный портрет Украины.

Сегодня у нас абсолютно отсутствует грамотная последовательная политика относительно формирования в Украине единой политической нации с учетом региональной специфики. Именно из-за этого и не прекращаются соответствующие предвыборные спекуляции. Следовательно, разработка эффективной региональной политики также не может происходить без участия НИСИ и его территориальных филиалов.

В условиях организационной разбалансированности властных ветвей особое значение приобретает координация аналитической системы органов государственной власти Украины. То есть речь идет о формировании под эгидой НИСИ упорядоченного информационно-аналитического обмена в среде структурных подразделений всех органов государственной власти, осуществляющих профильные аналитические функции. Это предусматривает создание обобщенного фонда соответствующих электронных ресурсов на базе НИСИ, которым могли бы пользоваться все органы государственной власти.

Наконец, мы не должны стоять в стороне от таких прогрессивных технологий, как введение визуального моделирования в государственное управление высшего уровня. Это возможно с помощью организации в НИСИ нескольких специальных ситуационных комнат, где бы с использованием современных технических средств в режиме online визуально отражались все аспекты динамики политической, экономической, социальной, военной и других сфер жизни страны и мира, а также моделировались варианты развития событий в случае принятия тех или других решений.

Подытоживая сказанное, хочу отметить, что в нынешних противоречивых условиях Украине не обойтись без взвешенного интеллектуального взгляда на реальность и без выверенных управленческих шагов. Соединять эти компоненты в механизмы эффективной государственной политики дают возможность стратегические исследования.

К сожалению, перспективы быстрого и правильного применения в Украине предложенных подходов не вызывают в настоящее время оптимизма. Пока власть будет оставаться у нас неким суперпризом, чтобы брать взятки и откаты, а выборы – отчаянной борьбой за эту возможность, – стратегические исследования обречены быть лишь одной из PR-технологий в арсенале горе-не-политиков, в то время как в развитом мире такие исследования уже давно стали основным средством интеллектуального управления государством.

Юрий Лагутов, кандидат наук по государственному управлению, директор Центра общественного развития «Интер-Акция», специально для УНИАН