Издатели подозревают, что в Украину вернулось телефонное право

ООО “Эволюшен медиа” заявляет, что сегодня ночью в столице и в Виннице сняли более 200 ситилайтов с рекламой еженедельника “Комментарии:”.

“Это уже в третий раз на протяжении последнего года рекламные компании, ссылаясь на определенные технические проблемы, демонтируют нашу рекламу, - сообщили УНИАН в пресс-службе “Эволюшен медиа”. - Более того, нам звонят наши партнеры из других регионов и говорят, что из-за “технических проблем” наша реклама может быть демонтирована и в других областях”.

По информации пресс-службы медиа-холдинга, “в этот раз “под раздачу” угодила обложка, на которой изображены Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, а также заголовок: “Ющенко выторговал кресло премьера”.

К сожалению, отмечают в “Эволюшен медиа”, “официально назвать заказчика мы не можем, ведь, как известно, рекламный бизнес напрямую зависит от местных властей, а потому, настойчивые “просьбы” местных властей для рекламщиков являются прямым руководством к действию”. Однако издателей “настораживает тот факт, что в этом конкретном случае сюжет нашей рекламы вообще не касался столичных властей. Это наводит на мысль, что накануне выборов снова возвращается телефонное право. Не говоря уже о том, что грубо нарушается главное завоевание Помаранчевой революции – свобода слова, гарантом которой, по идее, должен был бы выступать один из фигурантов рекламного сюжета”.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве с 60 сити-лайтов сняли постеры еженедельника «Комментарии:» с рекламой обложки номера от 25 сентября 2009 года. На обложке была размещена фотография мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и анонс материала «Черновецкий продает метро».