В Донецкой области из-за гриппа закрыли 130 школ

В Донецкой области на сегодняшний день более чем в 130 общеобразовательных школах приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

По ее словам, в связи с отсутствием на занятиях по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ от 25 до 76% учеников на 7 декабря временно приостановлен учебный процесс: в 72-х школах города Мариуполя, 27-ми школах Амвросиевского района, в 3-х школах Макеевки, в 4-х школах города Дзержинска, в 2-х школах сел Ямполь и Рубцы Краснолиманського района, в 2-х школах сел Красная поляна и Улакли Новоселковского района, в 5-ти школах города Краматорска, в школе села Анадоль Волновахского района, в школе села Чермалик Тельмановского района, в школе города Дебальцево и в лицее в Новоазовском районе. Кроме того, частично закрыты школы для посещения учеников: в 3-х классах школы города Кировское, в 5-ти классах одной из школ Макеевки, в 4-х классах одной из школ Енакиево, в 2-х классах гимназии города Дебальцево, в 8-ми классах одной из школ Марьинского района, а также в трех школах Краматорска закрыты по 5, по 3, по одному классу.

Л.ГУСЕВА также отметила, что из-за отсутствия теплоснабжения не функционирует Селидовский горный техникум и одна школа в селе Зорино Марьинского района.

В целом, характеризуя ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе, и. о. главного санврача сообщила, что в Донецкой области, по данным ежедневного мониторинга, сохраняется нестабильная эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ, наблюдается дальнейший рост заболеваемости за счет детей, преимущественно школьного возраста – в возрасте 7-14лет.

Так, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1 тыс. 640 обращений за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями. С начала мониторинга (с 30 октября 2009 г.) общее количество заболевших составило 143 тыс. 144 случаев, в т.ч. детей до 18 лет – 63 тыс. 85 человек. Стационарное лечение получили 8 тыс. 68 больных, из них выписано по выздоровлению – 6 тыс. 984 человек.

По информации Л.ГУСЕВОЙ, с начала эпидпериода в области умерло с диагнозом «пневмония» 35 человек, в том числе трое детей. В 17 образцах секционного материала умерших, исследованных в Центральной СЭС г. Киева и Донецкой областной СЭС, было установлено наличие гриппа A/H1N1.

И. о. главного санврача отметила, что доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний остается грипп типа «А».

Пандемичный вариант гриппа A/H1N1, по состоянию на 7 декабря, подтвержден у 100 больных гриппом, заключила Л.ГУСЕВА.