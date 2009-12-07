На новогодние праздники назначили 28 дополнительных поездов

На сегодняшний день железные дороги Украины назначили 28 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, девять поездов назначила Юго-Западная железная дорога; шесть - Приднепровская железная дорога; пять - Одесская; по три - Южная и Львовская; два дополнительных поезда назначила Донецкая железная дорога.

Кроме того, 20 поездов (из них - 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.