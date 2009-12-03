Обсуждено сотрудничество Украины и РФ в международных организациях

Заместитель Министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ обсудил со Временным поверенным в делах Российской Федерации в Украине Всеволодом ЛОСКУТОВЫМ актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отдельные аспекты сотрудничества двух сторон в международных организациях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, беседа дипломатов состоялась сегодня в контексте договоренностей между главами МИД Украины и РФ Петром ПОРОШЕНКО и Сергеем ЛАВРОВЫМ относительно углубления конструктивного рабочего формата украинско-российского диалога.