Лавринович считает, что Черновецкого можно будет отстранить от должности
По итогам референдума...
Местный референдум, решением которого является выражение недоверия городскому председателю, является одним из оснований, согласно которому Киевского городского председателя можно отстранить от должности.
Об этом в интервью радио “Свобода” 13 января этого года сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.
Так, говоря о том, можно ли на основании закона "О столице Украины – городе-герое Киеве" провести референдум о недоверии городскому председателю и является ли его решение основанием для отстранения мэра, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: "Местный можно".
На уточняющий вопрос, если этот референдум состоится, то будет ли он действительным, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: “Безусловно”.
По словам министра, в Киеве "правовые возможности провести его (референдум) существуют".