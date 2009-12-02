Алкогольный суррогат разлили по "крутым" бутылкам для иностранцев

Рядом с пограничной зоной с Польшей, в нескольких населенных пунктах Старосамборского района Львовской области, сотрудники налоговой милиции во время проведения оперативных мероприятий обнаружили склады с фальсифицированными алкогольными напитками, которые реализовались иностранным туристам.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, установлено, что в частных жилых помещениях жителей Старосамборского района и складских помещениях магазинов, расположенных на территории этого же района, группа частных предпринимателей организовала хранение алкогольного суррогата, который маркировался под известные бренды. Правоохранители установили, что суррогатный алкоголь реализовывался преимущественно иностранным туристам, которые пользуются расположенным рядом пограничным переходом.

В целом в результате проведенных мероприятий было выявлено и изъято свыше 27 тысяч бутылок фальсификата и 27,5 тысяч пачек сигарет на общую сумму 950 тыс. грн.

Устанавливаются лица, причастные к нелегальному изготовлению алкоголя, с целью привлечения их к уголовной ответственности, отмечается в сообщении.