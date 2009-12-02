За сутки на Львовщине заболели 1487 человек

За период с 19 октября по 2 декабря количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составляет 210 788 человек.

За прошлые сутки грипп и ОРВИ были диагностированы у 1 487 человек, из них у 612 детей, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, за 33 дня с начала эпидемии (с 19 октября по 2 декабря) от осложнений гриппа и ОРВИ в области умерли 96 человек.