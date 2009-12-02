Луценко: розыск Лозинского осложнен из-за указа Президента

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что работа по розыску бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО осложнена из-за указа Президента, который лишил милицию оперативно-технических возможностей.

Об этом глава МВД заявил во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”.

«Это колоссальная работа по всей Украине. В условиях указа Президента 2005 года, лишившего милицию оперативно-технических возможностей розыска, это чрезвычайно тяжело», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что экс-депутата ищут не только в Украине, но и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.