Эксперты говорят, что в декабре подорожает молоко

До конца текущего года рост цен на молоко в Украине составит 15-20%.

Об этом сообщают эксперты ГП «Держзовнішінформ» в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура», №44.

Отмечается, что снижение поголовья коров, сокращение объемов производства молока и дефицит качественного сырья являются основными причинами увеличения закупочных цен. Как следствие – рост себестоимости готовой продукции.

«Конечные потребители такое повышение почувствуют уже в ближайшие месяцы», – отмечается в сообщении.

По данным Государственного комитета статистики Украины, производство молока в стране с каждым годом снижается приблизительно на 1 тыс. тонн. При этом за десять месяцев текущего года сокращение производства молока по сравнению с аналогичным периодом 2008 года зафиксировано в 18 регионах Украины. Самое значительное сокращение объемов производства молока отмечено в Киевской области – на 7%, в Днепропетровской и Львовской областях – на 6% и в Черновицкой области – на 5%.