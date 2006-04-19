“Нафтогаз Украины” предупреждает о прекращении поставок газа

НАК “Нафтогаз Украины” заявляет, что прекратит поставки природного газа злостным должникам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

В сообщении отмечается, что в течение отопительного сезона 2005-2006 года наблюдался низкий уровень оплаты за газ предприятиями теплокоммунэнерго в Луганской (51,29%), Днепропетровской (51,26%), Харьковской областях (53,04%). Похожие показатели в Полтавской, Черкасской и Николаевской областях.

Только Харьковская область задолжала структурам НАК “Нафтогаз Украины” свыше 399,8 млн. грн. Из них предприятия теплоэнергетики недоплатили 169,95 млн. грн., а ОАО «Харьковгаз» и ОАО «Харьковгоргаз» - 229,5 млн. грн.

По результатам проверок выявлены факты укрывательства средств за потребленный газ в 2005 году в размере 22,7 млн. грн, которые так и не поступили на распределительные счета дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”. На местах проводятся взаимозачеты по схеме расчетов, которые не предусмотрены договорами.

Другая мошенническая схема укрывательства средств – ликвидация предприятия-должника и образование на его базе нового или нескольких новых предприятий. Например, Харьковское областное предприятие тепловых сетей с долгом в 193,3 млн. грн. было ликвидировано, а вместо него образованы два новых предприятия: КП «Харьковские тепловые сети» и областное коммунальное предприятие тепловых сетей.

Как подчеркнули в пресс-службе НАК, при таких условиях с расчетами за энергоносители НАК “Нафтогаз Украины” вынуждена отключать от газоснабжения тех должников, уровень оплаты которых ниже 60%. С началом следующего отопительного сезона поставки газа будет осуществляться лишь тем потребителям, которые полностью рассчитались за потребленный природный газ.

Справка УНИАН. Задолженность предприятий теплоэнергетики и открытых акционерных обществ по газоснабжению перед структурами НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день составляет 7,8 млрд. грн., долг облгазов - 4,48 млрд. грн. Предприятия теплоэнергетики задолжали 3,22 млрд. грн. (без учета списанной задолженности).