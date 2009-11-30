Милиция ищет диплом министра курортов Крыма

Крымская милиция призывает министра курортов и туризма автономии Андрея СУМЦОВА предоставить или опубликовать в СМИ копию диплома об окончании высшего учебного заведения и получении квалификационного уровня «бакалавр права».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

«На направленный милицией запрос в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поступил ответ о том, что с 2004 по 2006 годы СУМЦОВ обучался на юридическом факультете на заочном отделении на платной основе и получил квалификацию «магистр права». Однако для того, чтобы получить данную квалификацию, сначала надо иметь квалификационный уровень «бакалавр права», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, утверждают в милиции, документы, являющиеся основанием для дальнейшего повышения уровня квалификации А.СУМЦОВЫМ, в архиве КНУ имени Шевченко не обнаружены.

Руководством ВУЗа «назначена комиссия для продолжения изучения архивных документов».

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Главного управления МВД Украины в АР Крым Геннадий МОСКАЛЬ просил председателя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ и председателя Главного управления государственной службы Украины Тимофея МОТРЕНКО провести проверку в отношении А.СУМЦОВА.

Он утверждал, что "проверкой, проведенной ГУ МВД Украины в АР Крым, установлено, что до 1999 года СУМЦОВ Андрей Анатольевич был известен, как ЖИДИК Андрей Анатольевич, 20.04.1974 года рождения. После того как Луцким РОВД УВД Украины в Волынской области в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.103 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 г.), последний в 1999 году изменил фамилию с ЖИДИК на СУМЦОВ".