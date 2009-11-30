В катастрофе «Невского экспресса» пострадал украинец

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что в результате катастрофы поезда «Невский экспресс» пострадал один гражданин Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

«Один гражданин Украины пострадал, он находится в больнице в Новгородской области», - сказал спикер.

Ссылаясь на информацию главного врача медицинского учреждения, где находится гражданин Украины, В.ДЖИГУН сообщил, что состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное и угрозы его жизни нет.

Как сообщал УНИАН, скорый поезд № 166 «Невский экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург потерпел катастрофу 27 ноября вечером на Октябрьской железной дороге приблизительно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей.

В соответствии с основной версией правоохранительных органов, причиной катастрофы стал теракт.

По последним данным, в результате аварии «Невского экспресса» погибли 26 человек.