Ревальвация выгодна как самому Китаю, так и глобальной экономике

Китай должен позволить своей валюте укрепиться по отношению к евро и другим основным валютам, поскольку это соответствует интересам как самой Поднебесной, так и глобальной экономической системы. С таким призывом выступили ведущие финансовые чиновники еврозоны в преддверии саммита ЕС-Китай, который пройдет 30 ноября в Нанкине, передает Associated Press.

"Мы полагаем, что организованная и постепенная ревальвация юаня будет служить наилучшим интересам Китая и мировой экономики", - заявил премьер-министр Люксембурга, председатель Еврогруппы (совет министров финансов еврозоны) Жан-Клод Юнкер.

Ему вторил глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише: "Ревальвация юаня будет иметь положительное значение со всех точек зрения: с точки зрения двусторонних, многосторонних отношений и, по нашему убеждению, с точки зрения интересов китайских властей".

Недооцененный юань дает конкурентное преимущество китайскому экспорту - драйверу экономического роста КНР. В то же время ревальвация юаня повысила бы покупательную способность китайских граждан и положительно повлияла бы на внутренний спрос.

В 2005 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, Китай начал валютные реформы, отвязав обменный курс юаня от курса доллара и объявив о введении управляемого плавающего курса национальной валюты в привязке к валютной корзине. За три последующих года юань укрепился к доллару на 20%, однако в разгар мирового финансового кризиса Пекин приостановил этот процесс, чтобы защитить своих экспортеров.