Студент техникума на компьютере изготовлял фальшивые деньги

В городе Новомосковск Днепропетровской области задержан 16-летний местный житель, студент техникума, который на протяжении прошлого года, используя компьютерную технику, изготовлял фальшивые государственные денежные знаки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, у правонарушителя изъята компьютерная техника, 33 фальшивые купюры номиналом 100 гривен и 12 фальшивых купюр номиналом 10 гривен.