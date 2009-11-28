Погода на воскресенье

29 ноября на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, ночью на Закарпатье, в Прикарпатье и в Винницкой области, а утром и днем и в южной части - умеренный дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Лишь ночью в восточных, а днем в западных областях без осадков. Местами туманы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в южной части ночью 6-11° тепла, днем 8-13°, в Крыму до15°; в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем около 0°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Местами по области будет наблюдаться туман (в Киеве слабый туман). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.