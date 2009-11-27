Ленина с носом открыли со скандалом: памятник облили, а людей избили

Сегодня в Киеве двое мужчин облили красной краской памятник Владимиру Ленину во время церемонии его открытия после ремонтно-реставрационных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся по случаю церемонии открытия монумента, отреагировали мгновенно – избили этих мужчин, причем достаточно сильно.

В результате обоих нарушителей порядка забрала милиция.

Поврежденный памятник В.Ленину отреставрировали за средства Коммунистической партии Украины.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, на Бессарабке происходит акция протеста, организованная ВО “Свобода” и Комитетом декоммунизации, против открытия памятника В.Ленину. Более двух сотен украинских националистов с национальными, «свободовскими» и красно-черными флагами, которые выражают свой протест против установления памятника В.Ленину, остановили колонны спецподразделения МВД «Беркут», преградив им дорогу.

Как сообщал УНИАН, 30 июня с.г. члены праворадикальной националистической организации повредили памятник Ленину в центре Киева (отбили нос и руку). По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, и задержаны 5 человек. Они объяснили свои действия тем, что в Украине не выполняется Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О дополнительных мерах по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине», в котором, в частности, речь идет о демонтаже памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий в Украине.

Памятник В.Ленину был установлен на столичном бульваре Т.Шевченко и открыт 5 декабря 1946 года. Авторы памятника – скульптор С.Д.Меркуров, архитекторы – А.В.Власов и В.Д.Елизаров. Высота фигуры вождя 3,45 метра, она высечена из темно-красного полированного гранита.