Медведева просят запретить фильм «Царь»

Автор книг об Иване Грозном Вячеслав Манягин распространил видеообращение к президенту Дмитрию Медведеву, в котором попросил главу государства немедленно остановить прокат фильма "Царь" Павла Лунгина. По мнению историка, фильм не просто грешит историческими неточностями - он клевещет на основателя российского государства.

"Представим себе, что в Америке сняли фильм о Джордже Вашингтоне, в котором первый президент Соединенных Штатов предстает как кровожадный маньяк. А потом запустили фильм в прокат на какой-нибудь национальный праздник, например, 4 июля. Абсурд!" - возмущается историк из Сергиева Посада. "В России фильм Лунгина - прямая клевета на русский народ и государство - выходит в День Народного единства и согласия, 4 ноября", - заявил он в своем ролике, выложенном на сайте YouTube.

Кроме того, Манягин легко проводит аналогии с современной Россией: "А если поверить в то, что основатель нашего государства был таким тираном, то можно поверить и в то, что современная Россия, как говорят на Западе, является оплотом тоталитаризма, тирании, антидемократичным, антинародным государством, которым правят не совсем адекватные личности".

Таким образом, фильм Лунгина не имеет ничего общего с исторической правдой. По словам историка, Грозный, который в фильме изображен как "шизофреник, садист, маньяк и параноик", был весьма успешным политиком: проводил демократические реформы, вдвое увеличил территорию России, разгромил Ливонский орден и прочее.

Это уже второе обращение писателя к Медведеву. Первое, письменное, Манягин отправил несколько дней назад и уже успел получить ответ из Управления делами Президента. В нем сказано, что его письмо передано на рассмотрение в Министерство культуры.

Напомним, что фильм о первом русском царе вышел в широкий прокат 4 ноября, в День народного единства. Мрачная картина о противостоянии Ивана Грозного (Петр Мамонов) и московского Митрополита Филиппа (Олег Янковский), уже вызвала протесты со стороны церковников.

Так, глава Союза православных хоругвеносцев Леонид Симонович-Никшич назвал идеологическую концепцию фильма "разрушительной", потребовал "уважения к фигуре русского царя" и выразил сомнение в том, что митрополит Филипп (Колычев) был убит царским опричником.

Лунгина обвиняли в жестокости еще на премьерах "Царя" в Каннах и на ММКФ. Однако режиссер настаивал, что "не показал и сотой части той жестокости, тех убийств, которые были при Иване Грозном и документально зафиксированы".

Newsru