В Харькове отменили районные советы
Решение горсовета
Районные советы города Харькова не будут больше образовываться по окончании срока полномочий нынешних.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было принято на сессии Харьковского городского совета.
Решение о «необразовании» районных советов поддержали 80 депутатов, «против» проголосовали 9 депутатов фракций левого направления, в частности КПУ и Блока Витренко.
Сайт горсовета сообщает, что решение было принято, «учитывая мнение членов территориальной общины города и районных в городе Харькове советов» с целью «совершенствования организации управления районами в городе Харькове, создания единой и централизованной структуры подчинения органов местного самоуправления города, повышения эффективности реализации возложенных на них функций и заданий, рационального использования бюджетно-финансовых ресурсов города».