Министр: проверка госзакупок лекарств парализует работу

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ считает, что кампания по проверке государственных закупок лекарственных средств и медицинского оборудования парализует работу ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам расследования коррупционных действий при закупке за государственные средства медицинского оборудования и лекарств в 2007-2009 годах.

“Если мы хотим навести порядок, мы должны на перспективу нарисовать систему, которая должна работать – это государственный заказ. А если мы хотим создать только репрессии – не вопрос, я могу завтра выйти в Верховную Раду с заявлением об отказе от миллиарда (ВР 3 ноября приняла закон о выделении 1 млрд. грн. на приобретение лекарств и медоборудования для профилактики и лечения гриппа, распорядителем этих средств закон назначил Минздрав – УНИАН)”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его мнению, такие подходы парализуют работу ведомства. “Это мы также должны четко понимать. Я предупреждаю о рисках, на которые мы с вами выходим”, – отметил министр.

Позже, отвечая на вопрос журналистов, В.КНЯЗЕВИЧ не исключил, что глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО начала эту кампанию против него лично.

“Я не исключаю этого”, – сказал он.

При этом В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что у него как главы Минздрава нет конфликта интересов. “У меня нет ни одной фирмы, которая работает в медицинской системе. Я делаю свое дело”, – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что создает специальную межведомственную рабочую группу для изучения ценовой политики при закупке медицинского оборудования, лекарств и вакцин за бюджетные средства.

«Я лично возглавлю эту группу. Я не доверяю это дело тем министрам, под эгидой и руководством которых такие закупки делались. Поскольку мне кажется, что дело министра – отслеживать каждую копейку и гривню и отслеживать, чтобы каждое министерство жило с честью и совестью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в состав межведомственной группы будут приглашены представители Генеральной прокуратуры, Государственной налоговой администрации, Главного контрольно-ревизионного управления, каждой парламентской фракции и журналисты, проводившие журналистское расследование относительно формирования цен при централизованных закупках.

Глава правительства сообщила, что такое решение она приняла в связи с обнаружением разницы в ценах при закупках, по результатами ее личных переговоров с производителями, а также переговоров министерств и их закупок.