Врачи просят политиков-дилетантов помолчать о гриппе

Всеукраинское врачебное общество просит политиков воздержаться от непрофессиональных комментариев на тему гриппа.

"Дилетантские высказывания могут погубить не одну человеческую жизнь", - сказано в заявлении.

Один из авторов этого обращения Олег Мусий в интервью "Би-Би-Си" рассказал, какой вред несут высказывания политиков в этой сфере.

"Вред – это внесение паники в общество относительно эпидемии калифорнийского гриппа. В первую очередь, это касается высказывания лидера оппозиции Виктора Януковича, который пообещал всем по одной маске. Следующим было обещание Юлии Тимошенко, которая пообещала всем по две маски. А потом президент Ющенко заявил, что всем срочно надо делать прививки от любого гриппа, не только свиного", - говорит он.

На замечание, что судя по статистике – в Украине обычная эпидемия, а судя по действиям врачей и их обеспокоенности – это что-то очень опасное, Мусий отметил: "Обеспокоенность не врачей, а чиновников, в первую очередь. Это ажиотаж, который я считаю лишним".

"А действия врачей, они обычные как при обычном гриппе, так как сейчас, прежде всего, речь идет об эпидемии ОРВИ и обычного гриппа. Калифорнийского гриппа выявлено лишь около ста случаев. Единственное, что из-за этой политической нагрузки врачи имеют больше хлопот и больше работы, так как люди обращаются с любым чихом", - добавил он.

По его выражению, паника в Украине "чрезвычайно большая".

"Когда в начале политическая составляющая в панике составляла где-то половину, а половина действительно было правды, то на сегодняшний день она превратилась в то, что правды всего 20%, а остальное – это политическая составляющая", - сказал он.

Мусий также отметил, что, "к сожалению, Украина пытается изобрести собственный велосипед и не принимает во внимание опыт других стран, в том числе и Мексики, которая имеет самый большой опыт в борьбе с калифорнийским гриппом".

"Массовое хождение по улицам в масках, когда это ненужно – это лишнее. Здесь как раз специалистам надо было выступить в первую очередь, каким образом себя вести, а не политикам", - сказал он.

На замечание, что, например, в Японии ношение масок – довольно распространенное явление, Мусий ответил:

"С одной стороны это хорошо, что люди начали привыкать к ношению масок, но когда едешь по трассе и видишь работника ГАИ в маске, где нет ни одного человека в радиусе трех метров... Ведь вирус передается только на таком расстоянии. Или когда люди идут по улице в масках, а вокруг никого нет – это, я думаю, лишнее. Мало того – маски должны носить в первую очередь те, кто имеет признаки простуды".

Украинская правда