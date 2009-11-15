Тимошенко рассказала, как дотировала химпром за счет правительства

Благодаря действиям правительства, предпринятым для предотвращения кризиса в промышленности, некоторые предприятия химической промышленности на сегодня возобновили работу на полную мощность. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в субботу на брифинге в Северодонецке, передает корреспондент УНИАН.

«Когда мы снизили цену на газ (для предприятий химпрома – УНИАН), и за счет правительства дотировали каждое химическое предприятие, то, безусловно, себестоимость продукции снизилась, и на сегодня можно было довести по некоторым предприятиям до 100 % уровень производства, по некоторым предприятиям на уровне 70-90%. Это серьезное движение вперед. И можно сказать, что с кризисом на этих предприятиях мы справились и не дали разрушить трудовые коллективы, снизить зарплаты – не дали разрушить предприятия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, подчеркнула премьер-министр, значительную положительную роль для улучшения ситуации в химической промышленности сыграл и Меморандум, подписанный правительством и руководителями предприятий химпрома, которым в частности, предусматривалось замораживание тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что действие этого Меморандума будет продлено на первый квартал 2010 года, а в случае необходимости и на более длительный срок.

«Это значит, что эти льготные условия, которые дотируются за счет бюджета для химиков, будут действовать и будут укреплять наши предприятия, пока кризис в мире не закончится. Если кризис будет продолжаться дольше, чем до конца первого квартала 2010 года, мы и дальше будем оставлять поддержку государства для химических предприятий», - сказал премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что химпредприятиям необходимо будет предоставить лицензии на разработку и добычу не только природного газа, но и других полезных ископаемых, необходимых для производства.