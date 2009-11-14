Тимошенко: бюджет сегодня в целом дотягивает до 43-45% от плана

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала предприятиям химической промышленности в ближайшее время решить вопрос о возмещении налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Северодонецке на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Уже до конца этого месяца мы сможем некоторые существенные шаги сделать (по возмещению НДС)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день проблемы с возмещением НДС связаны с экономическим кризисом, в результате которого существенно сократились поступления в бюджет от налога на прибыль.

«Это касается всех отраслей экономики. И то, что сегодня бюджет (по поступлениям – УНИАН) в целом по всей стране дотягивает до 43-45% от плана, безусловно, отражается и на возмещении НДС», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации Украины составить график возмещения НДС каждому предприятию химической отрасли с тем, чтобы до конца года была возможность полностью возместить им этот налог.