Задержанным в Норвегии украинским летчикам грозит до 2 лет заключения

Сегодня дело в отношении нарушения летной дисциплины членами украинского экипажа самолета Ан-22, задержанными в норвежском аэропорту в нетрезвом состоянии, должно быть передано на рассмотрение суда г. Берген.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Члены экипажа не отрицали факт наличия алкоголя в организме на момент тестирования представителями норвежской полиции.

Судебное решение по этому делу может быть принято, как предусматривается, не ранее 10 января, отметили в пресс-службе.

Задержан командир, второй пилот и штурман, остальные члены экипажа ожидают решения суда в гостинице.

Сегодня в норвежский город Берген должен вылететь самолет Ан-74 с альтернативным экипажем, который доставит груз по месту назначения.

По информации представителей АНТК им. Антонова, задержанным гражданам Украины может угрожать тюремное заключение сроком до 2-х лет или штраф в сумме 70 тыс. дол.

Как сообщал УНИАН, норвежская полиция задержала в аэропорту Флесланд, расположенном неподалеку от города Берген, семь граждан Украины - членов экипажа транспортного самолета Ан-22, которые собирались вылететь в рейс в нетрезвом состоянии.

Грузовой самолет Ан-22, в состав экипажа которого входят 17 человек, должен был доставить в Баку американское нефтяное оборудование.