С 14 ноября поликлиники Львова возвращаются к обычному режиму работы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Эпидемическая ситуация стабилизировалась. Цифры свидетельствуют, что динамика прироста заболеваемости уменьшилась, количество обращений к врачам и вызовов скорой помощи вернулось к уровню обычного. Потому уже нет необходимости, чтобы медицинские работники продолжали работать в экстренном режиме. Нужно дать людям впервые за 15 дней отдохнуть», - отметил в комментарии УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.

Согласно последней информации Управления здравоохранения Львовского городского совета, в Львове зарегистрировано 53 тысячи 434 случая заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Госпитализированы 1256 пациентов, в реанимациях находится 8 человек, трое из них на искусственной вентиляции легких. Умерли за все время эпидемии 17 жителей Львова.