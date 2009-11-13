На Волыни - восьмая смерть от острой пневмонии за время эпидемии

На Волыни медики зарегистрировали восьмую смерть от острой пневмонии за время эпидемии гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в Волынском областном управлении здравоохранения.

Вчера около полуночи умерла 44-летняя лучанка, за жизнь которой врачи боролись на протяжении девяти дней. Все это время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как отметили в управлении, по состоянию на сегодняшнее утро на Волыни зарегистрировали 49 тыс. 559 больных гриппом и ОРВИ, из них 30 тыс. 776 - взрослые, 18 тыс. 783 - дети. Госпитализированы 2 тыс. 389 чел., в т.ч. 1 тыс. 167 взрослых и 1 тыс. 222 детей. В реанимации с осложнениями находится 25 человек, из них двое на искусственной вентиляции легких.