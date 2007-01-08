Во второй день Рождества православные христиане отмечают праздник Собора пресвятой Богородицы.

В этот день люди прославляют рождение спасителя Божьей Матерью. В старину на Богородицу начинали колядовать женщины. Женщины посещали сельских повитух, угощали их ужином, а также служили панихиды по умершим.

Праздник собора пресвятой Богородицы начался с молитвы в православных и греко-католических храмах. С самого утра в столичных церквах отправляют службы, причащают детей, поют колядки. Издавна праздник Собора пресвятой Богородицы особенно почитали женщины, поскольку он связан с Божьей Матерью. В этот день отдают дань уважения матерям, а всем женщинам запрещено работать.