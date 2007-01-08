Судно „Odisk”, на котором произошло отравление, стоит в Керченском порту

Судно „Odisk” (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун), на котором отравились 10 членов экипажа, двое из которых - украинец и россиянин - умерли, пришвартовано возле 9-го причала Керченского порта для последующей разгрузки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 8 моряков судна госпитализированы в Ливадийскую больницу, 1 из них находится в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести. На месте работает специальная комиссия. Общую координацию осуществляет министр МЧС Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 января судно „Odisk” транспортировало 2000 тонн химических веществ (ферросиликомарганца) из порта Керчь в турецкий порт Искандерун. Капитан корабля сообщил в дежурную службу Ялтинского морского порта об отравлении химическими веществами 5 членов экипажа (состав экипажа 10 человек – 6 граждан Украины и 4 – Российской Федерации), из которых два человека умерли.

В ходе спасательных работ экипаж был снят с судна на берег. Для обеспечения требований судоходства и недопущения бесконтрольного движения судно „Odisk” было поставлено на 5 якорей и отключено от энергоснабжения.