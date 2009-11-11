Всем школьникам сделают прививку от вируса A/H1N1

Все школьники Венгрии будут бесплатно привиты от вируса A/H1N1, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения Тамаш Секей.

Несмотря на то, что в последние дни из-за распространения ОРВИ пришлось закрыть на карантин сразу две средние школы, в стране по-прежнему нет эпидемии свиного гриппа, подчеркнул министр.

В то же время по рекомендации ВОЗ правительство несколько изменило национальную программу защиты от вируса A/H1N1 - по решению кабинета министров всем без исключения школьникам будет сделана прививка от свиного гриппа до 18 декабря текущего года, приводит его заявление РИА "Новости".