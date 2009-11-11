Первая волна эпидемии идет на спад

В Чернигове наблюдается уменьшение количества обращений в медицинские заведения, связанных с заболеванием гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на общегородском совещании начальник управления здравоохранения городского совета Юрий БОЙКО.

По его информации, во вторник за медицинской помощью обратились более 1100 горожан, тогда как на минувшей неделе почти ежедневно в целом поступало 1,5-2 тысячи обращений в поликлиники и вызовов "скорой помощи". За два выходных заболели более 700 жителей Чернигова.

"Имеем дело со стабилизацией и тенденциями к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ", - сказал Ю.БОЙКО.

В то же время, он обратил внимание, что сезонные простудные заболевания проходят несколькими волнами. "Ситуация стабильная. Эпидемия расшифрована. Однако и в дальнейшем все должны придерживаться элементарных мер, чтобы не заболеть гриппом", - подчеркнул Ю.БОЙКО.

В то же время он сообщил, что за время эпидемии гриппом и ОРВИ в городе заболели 190 медицинских работников.