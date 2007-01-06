Ющенко усиливает борьбу против ”черных” зарплат

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, которым внедряется административная ответственность за сокрытие суммы заработной платы, на которую насчитываются страховые взносы.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вопросов общеобязательного государственного социального страхования», принятый парламентом 12 декабря 2006 года.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно внедрения административной ответственности физических лиц, которые не имеют статуса предпринимателей и используют наемный труд.

Административная ответственность вводится и за несвоевременное предоставление заявления о взятии на учет в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

Ответственность отмеченных лиц, физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, и должностных лиц предприятий, учреждений, организаций устанавливается: за нарушение сроков и объемов уплаты страховых взносов; сокрытие (занижение) суммы заработной платы (дохода), на которую насчитываются страховые взносы; неподачу, или подачу не в установленной форме отчетности относительно страховых взносов; несвоевременное информирование Фонда о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, которые произошли на производстве; изменении вида деятельности, а также за препятствие уполномоченным лицам Фонда в осуществлении проверок. За указанные правонарушения (в зависимости от вида правонарушения) предлагается наложение штрафов в размере от восьми до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 136 до 340 грн).

Кроме того, законом, предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом» относительно перенесения с шестой во вторую очередь удовлетворения требований, которые возникли по обязательствам банкрота перед его работниками, застрахованными в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, обязательствам по уплате страховых взносов на другие виды общеобязательного государственного социального страхования.