В Ивано-Франковск привезли гуманитарную помощь из Литвы

18:33, 11 ноября 2009
Общество
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Сегодня в Ивано-Франковск прибыл самолет ВВС Литвы с грузом гуманитарной помощи от правительства Литвы, в состав которой включены медицинские препараты, одноразовые респираторные маски и другие медицинские средства, необходимые для борьбы с распространением эпидемии гриппа в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, груз встретили уполномоченные представители МИД Украины, Ивано-Франковской облгосадминистрации и ГП „Укрвакцина”.

 

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