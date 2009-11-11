В Ивано-Франковск привезли гуманитарную помощь из Литвы

Сегодня в Ивано-Франковск прибыл самолет ВВС Литвы с грузом гуманитарной помощи от правительства Литвы, в состав которой включены медицинские препараты, одноразовые респираторные маски и другие медицинские средства, необходимые для борьбы с распространением эпидемии гриппа в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, груз встретили уполномоченные представители МИД Украины, Ивано-Франковской облгосадминистрации и ГП „Укрвакцина”.