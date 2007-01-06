На 50% дорожает проезд в Запорожье

В Запорожье с 1 февраля на 50% (с 50 до 75 копеек) будут повышены цены на проезд в трамваях и троллейбусах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии "Запорожэлектротранс", официальная причина увеличения стоимости проезда - невозможность при нынешней стоимости обеспечивать необходимое для работы состояние подвижного состава, а так же своевременную выплату зарплаты сотрудникам коммунального предприятия.

"В Запорожье тарифы на перевоз пассажиров электротранспортом не менялись на протяжении 6 лет, за которые значительно повысилась стоимость электроэнергии, запчастей и необходимых для работы горюче-смазочных материалов, выросла так же заработная плата. Все это привело к тому, что при нынешних ценах на проезд КП "Запорожэлектротранс", перевозящий бесплатно представителей 19 льготных категорий граждан, уже не в состоянии ни приобретать новую технику, ни ремонтировать в необходимых объемах имеющийся подвижной состав, ни выплачивать людям своевременно и в полном объеме зарплату", - рассказал первый замгенерального директора КП Евгений ГУСАЧЕНКО.

По словам и. о. начальника Запорожского горуправления транспорта и связи Юрия ДРОЗДОВА, за счет увеличения стоимости проезда, городские власти надеются "компенсировать частично дефицит средств КП, который образуется в 2007 году, - порядка 10 млн. грн."

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" - единственное в Запорожье предприятие, осуществляющее пассажироперевозки трамваями и троллейбусами. По официальным данным мэрии Запорожья, на сегодняшний день свыше 90% подвижного состава данного КП (90% трамваев и 96% троллейбусов) отработали свой срок эксплуатации, 22 километра трамвайного пути и 42 километра контактной сети находятся в состоянии, квалифицируемом специалистами как "опасное".

На ремонт машин и оборудования КП "Запорожэлектротранс", по расчетам специалистов, необходимо 12 млн. грн.

В бюджете Запорожья на 2007 год предусмотрено выделение для КП "Запорожэлектротранс" 15 млн. грн.