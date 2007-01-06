Зарплата сравняется с прожиточным минимумом через два года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для работоспособных граждан», принятый парламентом 14 декабря 2006 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом предусматривается внесение изменений в Кодекс законов о труде и Закона Украины «Об оплате труда» относительно установления, начиная с 1 января 2009 года, минимальной заработной платы в размере не ниже чем размер прожиточного минимума для работоспособных лиц (согласно ныне действующей редакции – в размере, не ниже стоимостной величины границы малообеспеченности в расчете на работоспособного человека).

Предлагается, в частности, определять размер минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их семей, стоимостной величины достаточного для обеспечения нормального функционирования организма работоспособного человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности, а также общего уровня средней заработной платы, производительности труда и уровня занятости.

В то же время предусматривается запретить уменьшение размера минимальной заработной платы в случае уменьшения размера прожиточного минимума для работоспособных граждан.