Двое студентов пытались сбыть пару тысяч фальшивых долларов в банке

Вчера в Харькове в помещении одного из банков милиция задержала двух 19-летних граждан Туркменистана (студенты одного из высших учебных заведений), которые пытались сбыть 2300 фальшивых долларов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.