Минфин США уверяет, что Штаты заинтересованы в сильном долларе

Экономика США заинтересована в сильном долларе. Об этом рассказал журналистам министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Заявление Т.ГАЙТНЕРА последовало после нескольких месяцев ослабления доллара по отношению к основным мировым валютам.

По данным агентства Bloomberg, Т.ГАЙТНЕР также подчеркнул, что в США осознают ту роль, которую играет в мировой экономике доллар, и поэтому проводят взвешенную политику. Кроме того, министр финансов уверил азиатских инвесторов в том, что они могут быть спокойны за свои сбережения, размещенные в долларах или ценных бумагах, номинированных в американской валюте.

В условиях кризиса США приняли сразу несколько мер по беспрецедентному вливанию средств в экономику. Это создало дополнительные риски, связанные с возможной девальвацией доллара. С другой стороны, во время кризиса многие страны предпочли не рисковать и вложиться в ценные бумаги, номинированные в долларах, как в самые безопасные активы.

Наибольшими валютными резервами среди всех стран мира обладают Китай и Япония. Большая часть их резервов номинирована именно в доллара. В 2009 году Китай неоднократно заявлял о необходимости диверсифицировать резервы, что приводило к дополнительному влиянию на курс доллара.

Падение курса доллара выгодно американскому правительству, так как позволяет сокращать торговый дефицит: американские компании получают за рубежом за свои товары валюту, которую затем переводят в доллары; чем больше долларов за иностранную валюту они получают, тем больше их выручка. В свою очередь, основные экспортеры товаров в США, в первую очередь Китай, недовольны снижением курса доллара, так как это невыгодно местным компаниям.

За последние полгода доллар по отношению к евро подешевел приблизительно на 15 центов: если в мае 2009 года один евро стоил около 1,35 доллара, то теперь - 1,5 доллара.