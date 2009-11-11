Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,15 грн./долл., продают – по 8,22 грн./долл., курс немного понизился, по сравнению с 10 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,18 грн./долл., по продаже – в пределах 8,19-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился, по сравнению с 10 ноября, и сегодня составляет 12,18/12,36 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,09-12,26 грн./евро, по продаже – в пределах 12,29-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 10 ноября, повысился на 1,7% и составляет в среднем 0,2759 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2855 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,283 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,15 грн./долл., продажи – 8,21 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,19-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного понизился по сравнению с 10 ноября и составляет 12,20/12,34 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,13-12,24 грн./евро, по продаже – в пределах 12,29-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 10 ноября повысился на 1,9% – до 0,2755 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2855 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,28 грн., евро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 11,90/12,55 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,14/8,19 грн., евро – 12,15/12,35 грн., рубль – 0,282/0,287 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 11,957834, к российскому рублю – 0,27802.