Учителей заставляют писать заявления на отпуск за свой счет

В период вынужденных каникул учителей в некоторых районах и городах Полтавской области заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном заседании Полтавской областной противоэпидемической комиссии в режиме селекторного совещания сообщил начальник Главного управления образования и науки облгосадминистрации Владимир МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, за последнюю неделю к комиссии массово поступают обращения работников школ и детских дошкольных учреждений по начислению заработной платы во время каникул.

«К нам поступили сообщения, которые, к большому сожалению, имели или имеют реальные основания. Что касается выплат заработной платы не в полном объеме во время каникул, поступали обращения из Лубен, Великобагачанского, Машевского, Полтавского, Чорнухинского районов», - сказал В.МИРОШНИЧЕНКО.

Он не исключает, что если поступали обращения от педагогических работников, то на уровне городского или районного управления образования, либо на уровне руководителей школ педагогов заставляли писать заявления на отпуска за свой счет.

Начальник управления образования Полтавской ОГА отметил, что таких фактов на территории области не должно быть, так как трехнедельный карантин приравнен к каникулам, и заработная плата должна оплачиваться согласно установленной тарификации.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что все работники учебных заведений, занятость которых была сокращена в связи с введением карантина в ряде областей Украины, получат зарплату за этот период в полном объеме.

«Все учителя, и вообще все, кто работает в учебных заведениях сегодня, все преподаватели будут получать полную заработную плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что вопрос выплаты зарплат сотрудникам учебных заведений будет находиться под контролем губернаторов и под ее личным контролем.