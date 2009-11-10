В Одессе требуют арестовать экс-депутата Маркова

Сегодня около ста активистов движения «Комитет обороны Одессы» и общественной организации «Свободная Одесса» пикетировали Следственное управление УМВД в Одесской области, протестуя против затягивания с расследованием уголовного дела в отношении экс-депутата Одесского горсовета Игоря МАРКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали в руках плакаты "Закон - один для всех", "Что победит - деньги Маркова или Закон Украины?" и др.

«Мы требуем задержания и взятия под стражу Игоря МАРКОВА, подозреваемого правоохранительными органами в избиении участников мирной акции возле здания облгосадминистрации 2 августа 2007 года», - заявил сокоординатор «Комитета обороны Одессы» Сергей ГУЦАЛЮК.

Лидер "Свободной Одессы" Марк СОКОЛОВ передал обращение участников пикета начальнику Следственного управления УМВД в области Сергею ЦИПАРУ и копию медицинской справки, которая свидетельствует о том, что, в частности, избитый Виталий БЕЗЕДА получил третью группу инвалидности вследствие удара по голове, полученного во время акции в августе 2007 года.

Митингующими также был передан диск с видеоматериалами, подтверждающими факт избиения И.МАРКОВЫМ и его охранниками участников пикета.

В свою очередь, начальник Следственного управления облУВД С.ЦИПАР заверил участников акции в объективности расследования резонансного дела.

Как сообщал УНИАН, И.МАРКОВ - лидер партии "Родына", существование которой было признано недействительным Министерством юстиций Украины 8 сентября нынешнего года, был объявлен в розыск на территории Украины 10 сентября 2009 года.

Постановление об объявлении в розыск было вынесено в связи с тем, что И.МАРКОВ не явился на допрос в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в избиении участника митинга ВО "Свобода" 2 сентября 2007 года согласно ч.2 ст.296 Уголовного кодекса ("злостное хулиганство").

27 октября И.МАРКОВ вернулся в Одессу. Все это время И.МАРКОВ, по его словам, находился на лечении в одной из подмосковных клиник.

Как заявил 28 октября глава МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО, комментируя в Ужгороде возвращение И.МАРКОВА в Украину, пока гражданин И.МАРКОВ проходит как свидетель по двум уголовным делам, но «его статус может измениться». Одно дело, напомнил он, связано с жестоким избиением участников законного митинга, второе – с организацией противоправного перекрытия магистрали «Одесса-Киев».