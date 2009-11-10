В Киеве не отказались от идеи Малой оперы (фото)

В Главном управлении культуры и искусств Киевской горгосадминистрации отмечают, что продолжают работу над проектом создания столичной Малой оперы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на начальника Главного управления культуры и искусств Светлану ЗОРИНУ.

По ее словам, здание по ул. Дегтяревской, 5 (бывший Дом культуры трамвайщиков – УНИАН) было закреплено на правах оперативного управления за коммунальным учреждением «Театрально-зрелищное заведение «Киевская малая опера» распоряжением КГГА от 23 августа 2005 года № 1586. Вместе с тем, решением Киевского городского совета еще от 15 апреля 2004 года земельный участок, на котором расположено это здание, был передан ООО «Стройхолл» в долгосрочную аренду на 10 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания комплекса объектов общественного и жилищного назначения по ул. Дегтяревской, 5-7, 7-а и по ул. Коперника, 12,12-а.

По информации ГУ культуры и искусств, при решении вопроса землеотвода компания «Стройхолл» отказалась согласовать границы земельного участка, необходимого для реконструкции театрально-зрелищного заведения культуры «Киевская малая опера».

Руководствуясь действующим законодательством, после получения несогласия землепользователя с изъятием земельного участка, для решения спорного земельного вопроса «Киевская малая опера» вместе с ГУ культуры и искусств обратились с иском в Хозяйственный суд г. Киева.

“К сожалению, Хозяйственный суд г. Киева и Апелляционный суд отказали в данном иске «в связи с отсутствием у суда оснований для побуждения ответчика – ООО «Стройхолл» согласовать границы земельного участка. Поэтому оформить в установленном порядке государственный акт на право пользования землей и в дальнейшем начать работы по реконструкции заведения культуры «Киевская малая опера» на сегодняшний день не представляется возможным», - информирует С.ЗОРИНА, но подчеркивает, что, со своей стороны, КГГА прилагает усилия для положительного решения данного вопроса.

Относительно уже осуществленной по проекту работы Управление культуры и искусств сообщает, что в период 2005-2006 годов было проведено отселение многочисленных организаций, которые находились в здании бывшего клуба трамвайщиков. На протяжении 2006-2008 годов из городского бюджета было выделено и освоено 1 млн. 313,6 тыс. грн. для ремонтных работ здания, в котором разместилась администрация театра. За этот период были разработаны предпроектные варианты будущего театра, выполнен значительный объем работ для приспособления памятника истории и культуры под заведение культуры «Киевская малая опера».

Как сообщал УНИАН, 16 октября этого года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ток-шоу «ШустерLive» телеканала «Украина», реагируя на обвинение народного депутата Владимира СТРЕТОВИЧА в том, что длительное время остается нерешенным земельный вопрос для Малой оперы, заявил, что такого проекта уже не существует.

Мэр сказал, что давал соответствующие поручения, чтобы решить вопрос, но не смог вспомнить, «о чем конкретно шла речь и почему». А после этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил: «Сейчас вообще этого проекта уже не существует».

Справка УНИАН. В июне 2004 года на заседании сессии Киевсовета, после принятия решения об открытии на Лукьяновской площади в Киеве театрально-зрелищного заведения “Киевская малая опера”, сообщалось, что здание, в котором планируется открыть культурное заведение, еще в начале XX века использовалась в качестве зрелищного социального объекта и там ставились оперы.

Планировалось, что Малая опера станет первым в столице театром оперного искусства для одаренной творческой молодежи города.

Открытие малой оперы планировалось в 2007 году.

2 апреля 2007 года заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил, что завершить реставрацию бывшего Клуба трамвайщиков по ул. Дегтяревской, 5-а, под Киевскую малую оперу предусматривается до 2009 года.

Дом на ул. Дегтяревская, 5 построен в 1902 году по проекту архитектора Михаила Артынова в стиле псевдорусской архитектуры для Лукьяновского народного дома. Здесь ставили спектакли и играли корифеи украинского театра Иван Марьяненко, Любовь Гаккебуш, Прохор Коваленко и другие. В 1910 году в этом здании был открыт первый в столице кинематограф. С конца 1920-х годов в здании был Клуб работников трамвайного хозяйства.