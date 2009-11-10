Нафтогаз получил право на участие в алжирских тендерах

НАК «Нафтогаз Украины» получила от Министерства энергетики Алжира и Алжирского государственного агентства по использованию углеводородных ресурсов (ALNAFT) аттестационный сертификат на право участия в тендерах на разработку месторождений углеводородов на территории Алжирской Народной Демократической Республики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания таким образом продолжает реализацию стратегии, направленной на диверсификацию источников поставок энергоносителей в Украину.

Компания отмечает, что срок действия данного аттестационного сертификат составляет 3 года.

Решение о предоставлении сертификата было принято после соответствующего анализа и оценки документации, которая была предоставлена НАК «Нафтогаз Украины», и засвидетельствовало возможность компании разрабатывать проекты по добыче углеводородов на территории Алжира.

Справка УНИАН. Алжир имеет значительные запасы углеводородов. Страна занимает 14 место в мире по запасам нефти (12,3 млрд. барр.) и 8 место в мире по запасам природного газа (4,6 трлн. куб. м). Нефтегазовая отрасль является одной из основных в экономике страны.