Вкладчикам Укрпромбанка не видать своих денег минимум до декабря?

Как стало известно «ДЕЛУ», дата начала выплат вкладчикам Укрпромбанка сдвигается из-за не принятого на прошлой неделе Министерством финансов решения о докапитализации Родовид Банка.

Сроки перевода пассивов и активов из «Укрпрома» в «Родовид», а также дата начала выплат были зафиксированы в совместном плане взаимодействия, подписанном на прошлой неделе временными администраторами финучреждений. В пятницу, 6 ноября, этот план был завизирован исполняющим обязанности министра финансов Игорем Уманским и замглавы Нацбанка Владимиром Кротюком.

Согласно плану взаимодействия, открыть двери для вкладчиков Укрпромбанка «Родовид» обязан был 17 ноября, однако Минфин эти сроки сдвинул. «Этот план немножко сбивается, так как в нем прописано, что докапитализация должна была быть 4 ноября, поэтому сроки начала выплат мы видели с 17 ноября. Учитывая то, что докапитализация будет проходить неделей позже, нам придется начать выплату с 23 ноября», — говорит временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина. Вместе с тем в Укрпромбанке «ДЕЛУ» сообщили, что по их подсчетам, доступ к своим средствам вкладчики финучреждения получат не ранее начала декабря.