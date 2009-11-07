Болгария направит медпомощь Украине и украинским болгарам
08:23, 07 ноября 2009Общество
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Сообщение Минздрава
Болгария направит в Украину, где объявлена эпидемия гриппа, лекарства и оборудование, сообщает Министерство здравоохранения Болгарии.
"В связи с просьбой о помощи в борьбе с гриппом, поступившей с Украины, Болгария обеспечила медикаменты (антибиотики), медицинские материалы и аппаратуру", - говорится в сообщении.
В Украину также отправится группа медиков, которые включатся в борьбу с эпидемией в районах компактного проживания болгарского населения.
Как сообщал УНИАН, в самой Болгарии вчера объявлена общенациональная эпидемия гриппа после того как число больных превысило 210 человек на 10 тысяч населения.
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