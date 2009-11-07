Болгария направит медпомощь Украине и украинским болгарам

Болгария направит в Украину, где объявлена эпидемия гриппа, лекарства и оборудование, сообщает Министерство здравоохранения Болгарии.

"В связи с просьбой о помощи в борьбе с гриппом, поступившей с Украины, Болгария обеспечила медикаменты (антибиотики), медицинские материалы и аппаратуру", - говорится в сообщении.

В Украину также отправится группа медиков, которые включатся в борьбу с эпидемией в районах компактного проживания болгарского населения.

Как сообщал УНИАН, в самой Болгарии вчера объявлена общенациональная эпидемия гриппа после того как число больных превысило 210 человек на 10 тысяч населения.