Эпидемия гриппа объявлена в Болгарии

В Болгарии объявлена общенациональная эпидемия гриппа.

"Сегодня Министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию гриппа, поскольку уровень заболевания соответствует эпидемическому порогу. В настоящее время гриппом больны 210 человек на 10 тысяч населения", - говорится в заявлении министерства. (Население Болгарии 7,64 млн. человек, значит больных более 160 тысяч).

В этой связи все школы в Болгарии будут закрыты с 9 по 14 ноября, министерство также рекомендует местным властям отказаться от проведения массовых мероприятий.

Все решения о закрытии на карантин школ, университетов, детских садов будут приниматься на региональном уровне. Откладываются плановые операции и запрещаются посещения в больницах.

Тем не менее, Минздрав не считает необходимым закрывать театры, кинотеатры, рестораны и прочие заведения.

Ранее сегодня болгарская столица София объявила о превышении эпидемического порога по гриппу.

Российские СМИ распространили сообщение об эпидемии "свиного гриппа", но в заявлении болгарского министерства A/H1N1 не упоминается.