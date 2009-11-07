Сумма взятки за землю на ЮБК превысила миллион долларов

Прокуратура Крыма закончила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению председателя и землеустроителя одного из южнобережных сельских советов, а также посредника аферы, в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы надзорного ведомства Крыма.

Чиновников задержали во второй половине августа при получении 750 тыс. долларов – первой части взятки за выделение 5 гектаров земли. Всего сельские руководители, которые находятся под стражей и с которыми также пойдет под суд посредник, запросили 1,1 млн. долларов.

Председателю сельсовета инкриминирован еще один эпизод вымогательства взятки в размере 300 тыс. долларов за выделение 0,5 га земли.

«Троим фигурантам прокуратурой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, – получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Собранные доказательства 6 ноября направлены в суд», – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, чиновники Малореченского сельсовета и посредник требовали 1,1 млн. долларов взятки у россиянина за содействие в выделении земучастка.