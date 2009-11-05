Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,2515/8,2765 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись до 0,2831/0,2840, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,2325/12,2715. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4822/1,4824 (среда – 1,4755/1,4757).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,1000.