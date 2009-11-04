«Свиной» грипп добрался до армии
15:47, 04 ноября 2009Общество
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Вирус обнаружили у 4 военнослужащих
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что на данный момент в Украине зарегистрированы 3967 больных вирусными заболеваниями среди военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время встречи с руководителями вооруженных формирований.
Среди этих больных – у 190 обнаружена пневмония и у 4 - вирус штамма A/H1N1. В связи с чем В.ЮЩЕНКО призвал руководство Минобороны провести немедленные консультации с руководством Министерства здравоохранения и других медицинских учреждений для проведения эффективного лечения военнослужащих.
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