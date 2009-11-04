Ночной завоз «Тамифлю» на Черкащину: больше половины использовать нельзя

Три тысячи упаковок препарата "Тамифлю" из 5260, которые поступили в Черкасскую область, не имеют сертификата качества и не могут использоваться для лечения больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО сегодня на Всеукраинском селекторном совещании по вопросам распространения гриппа в Украине.

По его словам, три тысячи упаковок препарата, который область получила ночью 3 ноября, не имеют сертификатов качества, а поэтому не могут использоваться для лечения больных. И, соответственно, препарат не могут направить в районные больницы.

А.ЧЕРЕВКО обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой срочно предоставить сертификаты качества для препарата.

Как сообщал УНИАН, ночью 2 ноября в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет Ан-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.

Правительство намерено в ближайшие три недели приобрести еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».