Киевская таможня задержала контрабандный чеснок из Китая

Полсотни тонн свежего чеснока общей стоимостью почти полмиллиона гривен пытались завезти в Украину предприниматели, занизив его стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, в соответствии с товаросопроводительными документами, представленными к таможенному оформлению в Киевскую региональную таможню, заявленная стоимость чеснока составляла сумму, в несколько раз меньше настоящей.

Это было установлено во время проведения проверки работниками столичной таможни.

Товар изъят. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда), таможней возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, в некоторый регионах в последние дни цена на чеснок выросла до более чем 50 гривен за килограмм.