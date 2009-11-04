Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2150/8,2510, к 12:00 цены выросли – 8,2650/8,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в России празднуют День народного единства, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только валютированием ТОМ. Так, торги по российскому рублю на ТОМ’е стартовали котировками 0,2802/0,2815.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4755/1,4757, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1225/12,1780, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1905/12,2190.